Het zijn onzekere tijden voor tatoeëerders in onze provincie. Vanaf volgend jaar mogen ze van Europa geen gebruik meer maken van het product isopropanol. Dat is een bestanddeel dat in de huidige tattoo-inkt zit, maar wat volgens de Europese Unie schadelijk is voor de ogen. Uitbaters van tattooshops moeten zo op zoek naar alternatieven, anders dreigen ze volgend jaar hun zaak te moeten sluiten.