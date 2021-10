Gewapende tiener J. V. vrijgelaten onder voorwaarden

De achttienjarige die donderdag naar de Vives Hogeschool in Kortrijk trok met een airsoftpistool is vrijgelaten onder voorwaarden. Hij moet zich laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Zijn ouders probeerden eerder al om psychologische hulp voor hun zoon te zoeken, maar kregen geen gehoor.

De klopjacht op een jongeman die donderdag met een airsoftpistool rondliep op de Kortrijkse campus van Vives Hogeschool, hield afgelopen donderdag het halve land in de ban. Zaterdag besloot de onderzoeksrechter om hem aan te houden, maar velen waren van mening dat de jongeman met psychologische problemen niet thuishoort in de gevangenis. Hij moest vandaag dinsdag voor de raadkamer verschijnen, en die heeft besloten om de man vrij te laten onder voorwaarden.

Een van die voorwaarden is een residentiële opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Zijn moeder zei vorige week aan Radio 2 dat ze eerder al had geprobeerd om via de spoeddienst van het ziekenhuis haar zoon te laten opnemen omdat ze vreesde dat het zou escaleren. “We zien dat wel vaker”, aldus Koen Lowet van de Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen (VVKP). “Dat is het gevolg van het gebrek aan capaciteit en de lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg.”

De jongeman moest dinsdag voor de raadkamer verschijnen. Die besliste om hem vrij te laten onder voorwaarden. Een van de voorwaarden is een residentiële opname in een psychiatrisch ziekenhuis. De jongeman kampte al langer met psychologische problemen.