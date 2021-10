Van “het wordt een koude winter” tot “geniepige taksen in de begroting”

LEES OOK. Federale regering bereikt akkoord: deze maatregelen staan in de nieuwe begroting

“De grote verliezers van dit begrotingsakkoord, dat zijn de overgrote meerderheid van de werkende mensen die hun facturen door het dak zien gaan, en de langdurig zieken die voor de eerste keer sancties riskeren”, zegt PVDA-voorzitter Peter Mertens. “De grote fortuinen mogen daarentegen voorlopig op hun twee oren slapen: ondanks de onthullingen van de Pandora Papers over wereldwijde belastingontduiking, komen er geen nieuwe maatregelen om fiscale fraude aan te pakken.”

“Om de energiefactuur te verlichten, richt de regering naar eigen zeggen haar pijlen enkel op zij die het écht nodig hebben. Maar op welke planeet leven ministers die denken dat prijsstijgingen van meer dan 700 euro enkel voor de laagste inkomens een probleem zijn?”, zegt Mertens. “Alle gezinnen en werkende mensen zijn vandaag het slachtoffer van de energieprijzen die door het dak gaan. Wat denkt de regering op te lossen met een korting van amper 30 euro? Het wordt een koude winter.”

PVDA pleit al langer voor een verlaging van de btw op energie van 21 naar 6 procent “Het zou de factuur onmiddellijk met gemiddeld 347 euro doen dalen”, aldus Mertens. “Dat men stopt met zeggen dat een btw-verlaging te veel kost. Het is perfect betaalbaar, op voorwaarde dat men durft raken aan de overwinsten van Electrabel. Maar dat blijft blijkbaar taboe in ons land.”

“Met de aangekondigde sancties voor langdurig zieken, komt Vivaldi met een trieste primeur”, zo vindt PVDA. “Wat de rechtse Zweedse regering uiteindelijk niet aandurfde, doet Vivaldi nu wel. Deze ommedraai is ongezien.”

“Niet geraakt aan heilige huisjes”

Ook bij Vlaams Belang zijn ze niet de spreken over de nieuwe begroting. “De inhoud is triest”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Veel geniepige taksen op de kap van de al uitgeperste gewone Vlamingen en aan de heilige linkse huisjes wordt niet geraakt.”

“De machthebbers in dit land zijn niet meer in staat zijn om échte beslissingen te nemen”, luidt het nog. “De regering had voor zichzelf nochtans de lat al zeer laag gelegd, namelijk een budgettaire inspanning van maximaal 2,5 miljard op een totaal tekort over 2022 van zo’n 20 miljard euro. Het enige dat de Vivaldi-partijen nog aan elkaar bindt, naast angst voor de verkiezingen, zijn extra taksen, belastingen en heffingen.”

Vlaams Belang hekelt ook het energiebeleid. “Een eenmalige toelage van 80 euro bovenop het sociaal tarief is een peulschil in vergelijking met de extra inkomsten die de overheid nu binnenhaalt via de taksen op de energiefacturen”, zegt Pas. “Dit komt er de facto op neer dat de hardwerkende Vlaming bovenop zijn torenhoge energiefactuur onder het mom van solidariteit nog eens extra mag bijdragen.”

Ook de vliegtaks is een doorn in het oog. “De wereldvreemde elite heeft met haar klimaatreligie geen idee hoe hard mensen moeten werken om rond te komen, of om zelfs maar één keertje op vakantie te kunnen gaan”, reageert Pas. “Dit nog eens extra gaan belasten is ronduit schandalig.”

“Deze regering met zeven partijen en vier ideologieën slaagt er niet in om zelfs maar te beginnen aan het saneren van de bloedrode begrotingscijfers en torenhoge staatsschuld”, zegt ook Vlaams Belanger Wouter Vermeersch.

“Gebrek aan ambitie”

Hoewel anders verwoord, klinkt de kritiek bij N-VA gelijkaardig. De regering duikt onder de lat van staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker door, ondanks “nieuwe taksen ter waarde van waarschijnlijk meer dan 1 miljard euro”.

Wat het arbeidsmarktbeleid betreft, spreekt N-VA van een reeks losse maatregelen. “De meest significante is dat langdurig zieken de volle 2,5 procent van hun uitkering verliezen als ze weigeren een vragenlijst in te vullen. En dat nadat de uitkeringen al verhoogd waren. Dat is dus een nuloperatie.”

“Als het klopt dat andere eventuele maatregelen nog grotendeels langs sociale partners moeten, dan vragen we ons af wat daar nog allemaal bijkomt? Dit gebrek aan ambitie zal ons niet naar die tewerkstellingsgraad van 80 procent brengen. Werken wordt op geen enkele manier interessanter en langdurige inactiviteit wordt niet kwalitatief aangepakt”, aldus de N-VA.