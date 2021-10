Argentijnse doelman Romero naar Venezia na vertrek bij Manchester United

Het Nederlandse AZ haalde de Argentijn in 2007 naar Europa. Met Romero onder de lat en Louis van Gaal als trainer werd de club uit Alkmaar in 2009 landskampioen. Romero debuteerde onder de toenmalige bondscoach Diego Maradona ook in het Argentijnse elftal.

De doelman ruilde AZ in 2011 voor Sampdoria. Vier jaar later stapte Romero over naar Manchester United, waar hij werd herenigd met Van Gaal. De Argentijn was bij de Engelse topclub voornamelijk reserve achter David De Gea. Romero won in 2017 met zijn ploeg onder meer de Europa League, door Ajax in de finale te verslaan (2-0).

Romero wordt bij Venezia ploeggenoot van Daan Heymans en Sofian Kiyine.