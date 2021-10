Eli Iserbyt en Marianne Vos verdedigen leidersplaats in Wereldbeker veldrijden in Fayetteville

Eli Iserbyt en Marianne Vos wonnen afgelopen zondag in het Amerikaanse Waterloo de eerste wereldbekercross van het seizoen. Morgen/woensdag volgt in Fayetteville al de tweede manche van dit 16-delige regelmatigheidscriterium. Zowel de West-Vlaming Eli Iserbyt als de Nederlandse Marianne Vos verdedigen er hun leiderspositie in de wereldbekerstand.

In het Centennial Park van Fayetteville wacht, volgens de organisatoren, de renners en rensters woensdag een “uniek” parcours. Op de omloop, waar op 29 en 30 januari 2022 de wereldkampioenschappen plaatsvinden, zijn er een helling, bruggen en een trappenstrook als obstakels voorzien. Bij de mannen is Eli Iserbyt, dit jaar na Lokeren, Beringen, Bredene en Waterlo (VSt) al goed voor vier zeges, wederom topfavoriet. De leider in de wereldbekerstand zal het opnieuw moeten opnemen tegen zijn ploeggenoot Michael Vanthourenhout, Quinten Hermans en Lars van der Haar. Niels Vandeputte kon zich in Waterloo nog net voor Toon Aerts plaatsen. Aerts is meer dan waarschijnlijk uit op revanche na zijn zesde plaats in de openingsmanche. Die was mede te wijten aan een val in de tweede ronde op dezelfde plaats waar Thibau Nys een sleutelbeenbreuk opliep. Quinten Hermans ging op die bewuste asfaltstrook als eerste van het pak tegen de vlakte. Hij zou zonder dat oponthoud misschien wel een betere prestatie neergezet hebben dan zijn derde plaats.

Bij de vrouwen is het opnieuw uitkijken naar een strijd tussen leidster Marianne Vos, Lucinda Brand en Denise Betsema. Dat drietal bevolkte het podium in Waterloo. Sanne Cant, Alicia Franck en Ellen Van Loy moeten andermaal de Belgische eer hoog zien te houden.

Na Fayetteville wacht zondag in Iowa het laatste stuk van het drieluik wereldbekercrossen in Amerika. De vierde manche van dit regelmatigheidscriterium staat op zondag 24 oktober in Zonhoven op de planning.