Speerpunten Colbrelli en Mohoric blijven Bahrain Victorious trouw

Colbrelli (31) was een van de renners die het einde van het seizoen kleurde. Hij won de Ronde van de Benelux en vervolgens de EK-wegrit, en veroverde zijn eerste Monument door een epische Parijs-Roubaix te winnen. “Ik ben echt blij om in een team te blijven dat bijna als een familie voor mij is”, zei de renner die sinds het begin van de Bahrain-formatie in 2017 present is, na te hebben gereden voor Colnago-CSF (2010-2012) en Bardiani-CSF (2013-2016). “Ik denk dat ik kan zeggen dat ik met het team ben meegegroeid en daar ben ik meer dan dankbaar voor.”

Mohoric (26) won twee etappes in de laatste Ronde van Frankrijk en trad daarmee toe tot de prestigieuze kring van ritwinnaars in alle drie de grote rondes. “Ik denk dat we eindelijk bewezen hebben dat we een van de beste teams ter wereld zijn. Ik heb er nooit aan gedacht om van omgeving te veranderen. We hebben heel hard gewerkt om dit niveau te bereiken en ik denk dat we in de toekomst zo kunnen blijven presteren om koersen te winnen,” zei Mohoric, die 15 profzeges telt.