Voka hekelt “half werk”, Unizo geeft begroting “voordeel van de twijfel”

Het gaat onder meer om een reeks maatregelen om vacatures voor knelpuntberoepen in te vullen en langdurige arbeidsongeschiktheid tegen te gaan, een hervorming van de bijzondere bijdrage in de sociale zekerheid en de eerste stappen naar een soepeler kader voor e-commerce. Daarnaast krijgen werknemers ook recht op vijf individuele opleidingsdagen.

“We zien positieve en negatieve elementen in de arbeidsmarkthervormingen, maar blijven toch op onze honger zitten”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “Samengeteld zijn deze hervormingen onvoldoende om de werkzaamheidsgraad structureel te doen stijgen. Het is duidelijk dat de federale regering in een groot compromis een poging doet om een beetje rekening te houden met iedereen, maar finaal half werk aflevert en dat is bijzonder jammer.”

Voka klaagt aan dat uit een aantal hervormingen “bijkomende administratieve lasten” voor ondernemingen voortvloeien en dat sommige maatregelen uit lijken te gaan van “een wantrouwen ten aanzien van de werkgevers”. Met name de afschaffing van het ziektebriefje voor één dag afwezigheid in grote bedrijven veroorzaakt misnoegen. “Voor Voka neemt men hiermee een sleutel weg om mogelijk misbruik aan te pakken”, aldus Maertens. “Laat elke werkgever de vrijheid om een beleid rond ziekteverzuim uit te stippelen.” De werkgeversorganisatie begrijpt ook niet dat er voor kmo’s dan wel een vrijstelling komt.

Voorts stuiten onder meer het individuele opleidingsrecht en het feit dat soepelere regels voor de e-commerce op de lange baan worden geschoven, Voka voor de borst.

Positief zijn volgens Maertens dan weer de maatregelen rond de activering van werklozen en arbeidsmobiliteit tussen de regio’s. Ook onder meer nog het afbouwen van de bijzondere bijdrage in de sociale zekerheid stemt Voka tevreden.

“Opgelucht dat er naar ons geluisterd is”

Werkgeversorganisatie Unizo geeft de begroting “het voordeel van de twijfel”. Dat zei topman Danny Van Assche in een eerste reactie. “Er zijn toch een aantal antwoorden op belangrijke punten en we zijn opgelucht dat men toch naar ons geluisterd heeft.”

Unizo was met name “bijzonder boos” wat de afschaffing van het ziektebriefje voor één dag afwezigheid betreft, een maatregel die werknemers tot drie keer per jaar zouden kunnen inroepen. Uiteindelijk liet vicepremier Petra De Sutter (Groen) dinsdagochtend weten dat er voor kleine en middelgrote ondernemingen een uitzondering zou komen.

“We horen nu toch dat er naar ons geluisterd is en dat er een afwijkende regeling komt voor kmo’s. Dat zorgt wel voor opluchting”, aldus Van Assche. Unizo vreesde vooral zogenaamde ‘maandagziekte’. “Je kan dat niet vanuit Brussel voor iedereen beslissen. Je hebt er altijd sommigen die er de kantjes van aflopen”, benadrukt hij. “Wij vinden dat het aan het bedrijf zelf is om daarmee om te gaan. Een bedrijf met een goede sfeer en waar iedereen elkaar vertrouwt, kan dan zelf beslissen wat het doet.”

Voorts is Unizo ook tevreden dat de regering een reeks maatregelen neemt tegen de krapte op de arbeidsmarkt, volgens Van Assche “het grootste probleem” waarmee de bedrijven momenteel te kampen hebben. Het gaat onder meer om een plan tegen arbeidsongeschiktheid en een reeks arbeidsmarkthervormingen.

Ook onder meer nog de invoering van de energienorm - waarbij de energieprijzen niet meer kunnen stijgen dan in de buurlanden - krijgt de goedkeuring van Van Assche. “We pleiten daar al langer voor”, zegt hij. “Het had er sneller mogen komen, maar dat het volgend jaar wordt ingevoerd, is een goede zaak.”

De Unizo-topman wacht nog de details van het akkoord af en verwacht uiteindelijk ook “heel andere zaken die ons de wenkbrauwen doen fronsen” tegen te komen. Zo stelt hij alvast vraagtekens bij de haalbaarheid van vijf verplichte opleidingsdagen voor werknemers.