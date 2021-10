Comeos vreest voor nog eens duizenden banen in e-commercesector door begroting

Dat de federale regering geen maatregelen heeft genomen om nachtwerk in de e-commerce mogelijk te maken, kan er bij handelsfederatie Comeos niet in. “We verloren de voorbije jaren al 20.000 jobs aan de buurlanden, en daar dreigen er nog eens 20.000 bij te komen”, zegt Comeos in een persbericht.

“De federale regering heeft nagelaten een opening te maken tot flexibiliteit in de arbeidsorganisatie, een cruciale maatregel om e-commerce in België uit te bouwen en Belgische jobs te creëren die anders naar het buitenland verdwijnen”, redeneert Comeos.

In plaats van zelf een beslissing te nemen, schuift de regering de bal door naar de sociale partners. Maar daar verwacht Comeos niet veel van. “De bespreking via een ronde tafel met de sociale partners is een sof. Onderhandelen doen we al tien jaar zonder resultaat.? De tijd van praten is voorbij, de maatregelen moeten nu komen”, vindt Comeos-topman Dominique Michel.

“De regering had eigenlijk een ideale hefboom in handen”, voegt hij nog toe. “E-commerce zal altijd blijven en alleen meer toenemen. En in het regeerakkoord staat dat de werkzaamheidsgraad gevoelig moet worden opgekrikt.? Nu komen er 20.000 bijkomende jobs op de helling, dat zal een grote stap achteruit zijn.”

Ook de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka verwijst in een reactie op de federale begroting naar de e-commerce. “Voka was vragende partij om de regelgeving rond nachtarbeid te versoepelen. We missen al jarenlang de trein van de e-commerce door te rigide regels. Het is een gemiste kans dat de federale regering dit dossier op de lange baan schuift”, zit Voka op dezelfde lijn als Comeos.