“Ik heb een sauna aangeschaft, waar ik in trainde om me aan te passen aan de warmte.” — © luc daelemans

Ruud Van Thienen (37) staat zondag aan de start van de Cape Epic, een loodzware achtdaagse mountainbikewedstrijd over 750km voor duo’s in Zuid-Afrika. De naar Antwerpen uitgeweken Limburgse sportarts heeft zijn missie gemaakt van mensen te laten bewegen. “En daarvoor moeten we bij de kinderen beginnen.”