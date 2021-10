Repair Café heropent in 't Heem

Wat mag je verwachten ? Eerst en vooral de herstellingen van apparaten, van kleding (op voorhand wel te wassen) en fietsen. Ook de messenslijper is er weer. Er is de weggeefhoek waar je nog bruikbare zaken kunt brengen en meenemen. In het kader van de Warmste Week kan je een keramieken tas kopen. De vrijwilligers van Atelier Keramiek en C° tonen hoe ze mooie keramieken dingen boetseren. Naar gewoonte kan je vrijblijvend binnenlopen, een babbel hebben met andere bezoekers bij een tas koffie/thee en een stukske vlaai. Om 17.15 uur wordt een gezonde maaltijd aangeboden, vegetarisch of met vlees. Hiervoor kun je op voorhand inschrijven via jos@vzwdetandem.be of via gsm 0497 75 07 47 voor woensdagavond 27 oktober.