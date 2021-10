Casino Beringen kleurt roze voor ‘Oktober Borstkankermaand’

Beringen

In België wordt nog steeds 1 vrouw op 8 getroffen door borstkanker. Hoewel borstkanker bij mannen zeldzaam is, worden er jaarlijks meer gediagnostiseerd. Burgemeester Thomas Vints legt het belang van de lokale sensibiliseringsactie uit: “Met deze actie willen we de internationale borstkankermaand in de kijker zetten en steun betuigen aan (ex-)borstkankerpatiënten en hun directe omgeving. Om hen een hart onder de riem te steken, wordt het Casino in Beringen heel de maand oktober in een roos jasje gestoken. We willen op deze manier ook iedereen herdenken die de strijd jammer genoeg verloren heeft.”