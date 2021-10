Stad Beringen organiseert zitdagen rond wonen in de mijncité

De mijncité weerspiegelt de steenkoolactiviteit die aan het begin van de 20ste ontstond in Beringen. Naast de monumentale industriële gebouwen vormen de mijnwerkerswoningen een even zichtbaar teken van dit Limburgse erfgoed. Schepen van Wonen Patrick Witters is tevreden met de uitrol van dit project. “De steenkoolindustrie heeft een totaal ander uitzicht gegeven aan onze stad. Net daarom werken we graag aan een patrimonium met toekomst. Het is dus belangrijk dat we voor dit erfgoed de grootste zorg dragen.”

In de zomer van 2020 werd het masterplan opgesteld. Hieruit blijkt dat er nood is aan een kwalitatief en divers woningaanbod binnen de mijncité. Er is een duidelijke nood aan betere woningkwaliteit in Beringen-Mijn. De woningen in de cité zijn doorgaans verouderd en voldoende technisch en energetisch niet meer aan de comfortnormen.Schepen van Wonen Patrick Witters gaat verder: “Met het traject wonen in de Mijncité zetten we in op 3 verschillende fronten: informeren, ondersteunen en (renovatie) begeleiding op maat aanbieden.”Het inloophuis wordt in oktober en november tijdelijk het infohuis ‘wonen’. “Het doel van deze zitdagen is het aanbieden van laagdrempelige ondersteuning. Verschillende partners en interne diensten zullen aanwezig zijn. Dit gaat van renovatieadvies, energiefactuur besparen, aanvragen van premies tot verhuren via SVK. De focus ligt op de mijncité, maar elke Beringenaar is welkom. Tijdens de zitdagen krijg je renovatieadvies op maat, kom je te weten hoe je kan besparen op je energiefactuur, leer je hoe je de juiste premies moet aanvragen en kan je al je sociale huurvragen stellen. Meer informatie rond de zitdagen vind je hier: www.beringen.be/wonen-in-de-mijncite-infotraject