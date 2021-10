Wat is er aan de hand met het gezicht van Tom Cruise?

Op het internet circuleren tientallen foto’s van tijdens de wedstrijd, waarop Tom Cruise lustig lacht en zwaait. Veel fans merken echter op dat zijn gezicht er anders uitziet en vermoeden dat er plastische chirurgie in het spel is. Ze reageerden bijgevolg niet mals op de metamorfose. “Wat heb je gedaan met je prachtige gezicht? Stop met het op te vullen”, smeekte iemand. “Precies hamsterkaken”, schreef een andere gebruiker minder subtiel op Twitter.

© AP

Anderen houden hun reactie in het midden. “Misschien is hij gewoon wat verzwaard. Of hij heeft een allergische reactie”, staat er. Sommigen nemen het op voor hun idool en vinden de kritiek pure bodyshaming. “Hij ziet er geweldig uit voor zijn leeftijd, hij is verdorie bijna zestig!” Wat er echt aan de hand is - of Cruise zich voorbereid op een nieuwe rol of zich aan fillers waagde - is niet bekend. Het is wel zo dat het gezicht van de man in 2016 al eens ter discussie stond. Toen verscheen hij met een ultrastrak gelaat op de Bafta Awards, volgens velen het resultaat van een botoxbehandeling.

