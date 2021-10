Alex Dowsett wil werelduurrecord terug en valt tijd van Victor Campenaerts aan: “Hij heeft de lat heel hoog gelegd”

De Internationale Wielerunie (UCI) heeft dinsdag bekendgemaakt dat de Brit Alex Dowsett op 3 november in de Velodromo Bicentenario in het Mexicaanse Aguascalientes een poging zal ondernemen om het werelduurrecord van Victor Campenaerts te verbreken.

De 33-jarige Dowsett was in 2015 ruim een maand de werelduurrecordhouder. Op 2 mei 2015 reed hij in Manchester 52,937 km in een uur. De Brit Bradley Wiggins verpulverde dat record echter op 7 juni van dat jaar in Londen: 54,526 km. Victor Campenaerts schreef vervolgens op 16 april 2019 wielergeschiedenis in de Velodromo Bicentenario in het Mexicaanse Aguascalientes door met een afstand van 55,089 kilometer het werelduurrecord van Wiggins van de tabellen te rijden en als eerste renner ooit de magische kaap van 55 kilometer per uur te ronden.

© BELGA

Dowsett wilde in het najaar van 2020 al een aanval inzetten op de toptijd van Campenaerts, maar moest zijn poging toen uitstellen na een besmetting met het coronavirus.

“Toen ik het record in 2015 pakte, wist ik dat ik aan het einde nog meer in de tank had”, blikt de Brit vooruit. “De poging van vorig jaar viel in het water toen ik Covid-19 opliep, maar de redenen om het te willen doen zijn er nog steeds. Ik wil zien waartoe ik in staat ben en het is een evenement waar ik echt van hou. Ik voel me bevoorrecht dat ik de kans krijg om het opnieuw te doen.”

“Qua moeilijkheidsgraad weet ik dat Victor (Campenaerts) de lat heel hoog heeft gelegd”, vervolgt Dowsett. “Het zal een hele opgave worden, maar ik denk dat ik het kan. De grootste hindernis deze keer in Mexico zal de hoogte zijn. Door de ijle lucht op grote hoogte is er minder vermogen nodig dan op zeeniveau, maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn, want de ijle lucht zorgt ook voor een zwaardere ademhalingsomgeving. Wij denken dat het uiteindelijk meer voordelen dan nadelen zal hebben om op hoogte te rijden.”

