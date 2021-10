Dit kasteel in Oud-Rekem was opvangplaats voor bedelaars én feestlocatie na de Oscars

Weinig dorpjes hebben zulke stedelijke allure als Oud-Rekem. Dé blikvanger aan fietsknooppunt 58 is kasteel d’Aspremont-Lynden, waarrond het Maaslandse dorpje ontstond. Je kan het begeleid bezoeken, maar let op: val niet in de vergeetput.

In de zeventiende eeuw groeide Oud-Rekem uit tot een klein vorstendommetje met een eigen munt. — © luc daelemans

Succesauteur Anja Feliers is graaf Herman d’Aspremont-Lynden voor eeuwig dankbaar. Dankzij hem heeft zij een gedroomde locatie voor spannende gebeurtenissen in haar thrillerreeks rond psychologe Kathleen Verlinden. Naar aanleiding van de lancering van Carte Blanche, het tiende deel van die serie, werd een wandelroute genoemd naar de Bilzense schrijfster. Die leidt onder meer langs het al genoemde waterkasteel.

“Het werd in 1595 gebouwd op de fundamenten van een middeleeuwse ruïne”, verduidelijkt Guy Borghoms, voorzitter van de vzw Renovatie Rekem. “Herman d’Aspremont-Lynden kwam met zijn familie uit Gelderland en bouwde rond het kasteel een stadje, dat in 1623 het statuut van graafschap kreeg. We zijn al bezig met de voorbereiding van de viering van de 400ste verjaardag. Oud-Rekem groeide uit tot een klein vorstendom met een eigen leger, bestuur, gerechtshof, munt en tolsysteem.”

Heropvoedingsgesticht

Tijdens de Franse bezetting (1792-1795) fungeerde het kasteel als militair hospitaal. Daarna werden de gebouwen staatseigendom en kregen ze diverse functies: opvangplaats voor bedelaars, kamp voor oorlogsvrijwilligers tijdens WO II, heropvoedingsgesticht (sic) voor jongens en psychiatrische instelling. In 1989 vertrokken de laatste patiënten.

Enkele jaren later werd het hele domein gekocht door de Nederlander Leon Hermans, die het aan de buitenkant restaureerde. Hij gaf er onderdak aan enkele bedrijfjes en richtte er een filmstudio in. Daar vond in 1996 zelfs het feestje plaats naar aanleiding van de bekroning van de Nederlandse film Antonia met de Oscar voor de beste niet-Engelstalige film. De erfgenamen van Hermans verkochten het kasteel aan een Nederlandse ondernemer. Alhoewel de ruimtes alleen occasioneel gebruikt worden voor expo’s, loont het de moeite om ze te bezoeken.

Happy few

Guy Borghoms van de vzw renovatie Rekem. “In mijn jeugdjaren had Oud-Rekem geen al te beste reputatie.” — © luc daelemans

Bij de toeristische dienst in de nabijgelegen Museumkerk is uitgebreide info beschikbaar. Een app brengt je langs alle plekjes die in de boeken van Anja Feliers een rol spelen. Voor wie even de benen wil strekken: Onder de Linden – de straat tegenover feestlocatie Poortgebouw – is met zijn horecazaken en terrasjes een heel leuke plek. Als je de dorpskern even verlaat, zie je dat de rand van Oud-Rekem een woonbuurt voor de happy few is geworden. De vastgoedprijzen liegen er niet om.

“In mijn jeugdjaren had Oud-Rekem geen al te beste reputatie”, zegt Guy Borghoms. “Dat is nu helemaal omgeslagen. Ere wie ere toekomt: Leon Hermans heeft voor een ommezwaai gezorgd. Door de restauratie van het kasteel herleefde het centrum. De verkiezing tot het Mooiste Dorp van Vlaanderen gaf de revival nog een feller duwtje in de rug.”

Wie een gegidste rondleiding in groep met aansluitende stratenwandeling door Oud-Rekem wil aanvragen, kan terecht bij de toeristische dienst van Lanaken. Meer info: lanaken.be

3x langs het knooppunt

Drie toffe fietsroutes die je langs Oud-Rekem voeren:

1. Bezoek aan het mooiste dorp: Een korte tocht, die je de mogelijkheid biedt om een tijdje door te brengen in Oud-Rekem, in 2008 verkozen tot het Mooiste Dorp van Vlaanderen. Je kan er niet alleen een geleid bezoek brengen aan kasteel d’Aspremont-Linden, maar ook aan de Museumkerk, de Museumapotheek, Paterskerk (omgebouwd tot pianobelevingscentrum) en distilleerderij Senden. Van de Populierenlaan rijd je richting Lanaken, waar je kan afstappen aan Domaine La Butte aux Bois, de kinderboerderij of domein Pietersheim met zijn waterburcht en kasteel (foto). Daarna kan je langs het kanaal Briegden-Neerharen en de Zuid-Willemsvaart genieten van de oevervegetatie.

Lengte: 13,6 km

Start: Populierenlaan Oud-Rekem, t.h.v. Zuid-Willemsvaart

Knooppunten:58 – 140 – 131 – 54 – 559 – 58

2. WO II en binnenscheepvaart: We vertrekken aan de Brug van Vroenhoven. Alhoewel, vertrekken … Je kan eerst een bezoek brengen aan het belevingscentrum rond WO II en de wereld van de kanalen en de binnenvaart. Na een tocht langs het Albertkanaal kom je in Veldwezelt bij de Neanderthalersite, een beschermde en ontsloten archeologische site. Daarna fiets je langs de Zuid-Willemsvaart – met wat geluk zie je een kudde Konikpaarden – om bij knooppunt 559 in rechte lijn naar Oud-Rekem te trappen. Dan ben je ongeveer in de helft van de lus. Op de terugweg via Lanaken kan je halt houden bij de bezienswaardigheden uit de eerste route.

Lengte: 37,1 km

Start: Brug van Vroenhoven

Knooppunten: 557 – 11 – 10 – 559 – 58 – 140 – 131 – 558 – 11 – 557

3. Trip door Belgisch- en Nederlands-Limburg: Lafelt, het Riemstse gehucht waar in 1747 op één dag duizenden doden vielen in de slag tussen de Fransen en de Oostenrijkers. Daar start onze trip door Belgisch- en Nederlands-Limburg. Bij de brug in Veldwezelt begint een mooi traject door een ongerept stukje groen. In Uikhoven steek je de grens over voor een tocht door Nederlandse dorpjes. Dan gaat het richting Maastricht, waar je duizend-en-een afstapmogelijkheden hebt. Via Kanne en de Brug van Vroenhoven fiets je naar het punt waar de tocht begon.

Lengte: 47,1 km

Start: Iers Kruisstraat 97, Lafelt (Riemst)

Knooppunten: 124 – 88 – 11 – 10 – 559 – 58 – 53 – 52 – 17 – 16 – 15 – 14 – 13 – 8 – 79 – 2 – 1 – 3 – 12 – 401 – 557 – 88 – 124