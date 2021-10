Profvoetballers moeten hogere RSZ-bijdragen betalen: regering wil 43 miljoen euro ophalen

OVERZICHT. Dit heeft de regering beslist

Over de fiscale en sociale voordelen die profvoetballers en profclubs krijgen, zijn de federale onderhandelaars het vannacht dus eindelijk eens geraakt. Bedoeling is dat er 43 miljoen euro wordt geknipt in de voordelen die (vooral) profvoetballers krijgen.

Aan de lagere bedrijfsvoorheffing voor de clubs zou er niet worden geraakt, maar sommige spelers moeten straks wel meer RSZ betalen. Het gaat volgens MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez om de grootste verdieners, die progressief meer sociale bijdragen moeten ophoesten. In zijn oorspronkelijke voorstel had premier Alexander De Croo (Open Vld) maar 30 miljoen euro voorzien. Dat bedrag is dus nog opgetrokken.