Klacht tegen Braziliaanse president Bolsonaro bij Internationaal Strafhof voor ontbossing

Een Oostenrijkse ngo heeft dinsdag bij het Internationaal Strafhof (ICC) een klacht ingediend tegen de Braziliaanse president Jair Bolsonaro wegens “misdaden tegen de menselijkheid”. Aanleiding voor de ngo is de rol van Bolsonaro in de ontbossing van het Amazonegebied en de verwachte impact daarvan op het leven en de gezondheid van de mens wereldwijd.

Volgens AllRise is de regering van de Braziliaanse president verantwoordelijk voor de ontbossing van jaarlijks ongeveer 4.000 vierkante kilometer Amazonewoud en is het ontbossingstempo met 88 procent toegenomen sinds Bolsonaro aan de macht kwam. De ngo beschuldigt hem er voorts van “systematisch” te hebben geprobeerd wetten en officiële instanties rond deze problematiek te omzeilen of af te schaffen.

Al deze acties “houden rechtstreeks verband met de negatieve gevolgen van de klimaatverandering in de wereld”, klinkt het in de klacht. De ngo geeft ook nog mee dat volgens deskundigen de uitstoot als gevolg van de ontbossing onder het huidige Braziliaanse bewind tegen het einde van deze eeuw wereldwijd meer dan 180.000 extra sterfgevallen zal veroorzaken.

Bij het ICC werden overigens al meerdere klachten ingediend tegen Bolsonaro.