OPROEP. 25 jaar Witte Mars: was jij erbij op 20 oktober 1996?

Volgende week woensdag is het precies 25 jaar geleden dat de Witte Mars door Brussel trok. Meer dan 300.000 Belgen zakten op 20 oktober 1996 af naar het centrum van de hoofdstad. De deelnemers waren na de arrestatie van Marc Dutroux al het vertrouwen kwijt in justitie. Het werd een mars zonder geweld en zonder slogans, een van de grootste protestmarsen uit de naoorlogse geschiedenis.

Het Belang van Limburg zoekt deelnemers van de historische protestmars. Waarom was u erbij op 20 oktober 1996? Wat is u altijd bijgebleven? Is uw vertrouwen in het Belgisch gerecht hersteld? Laat het ons weten via onderstaand formulier.

BM