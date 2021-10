Jalen Hands vervangt Markel Brown bij Telenet Giants Antwerp

De 22-jarige en 1m91 grote Amerikaanse shooting guard komt over van het Duitse Riesen Ludwigsburg. Jaylen Hands was in zijn laatste jaar in de befaamde UCLA University goed voor een gemiddelde van 12 punten, 4 rebounds en 6 assists. Hij werd gedraft door de LA Clippers. Hij haalde de NBA echter niet, maar was wel actief in de G-League en bij Long Island Nets, de opleidingsploeg van Brooklyn Nets. Daar tekende hij voor een gemiddelde van 11 punten, 3 rebounds en 3 assists.

Voor de Europese wedstrijd van woensdagavond (20 uur, Sportpaleis) versus de Portugese kampioen Sporting CP Lissabon is hij nog niet speelgerechtigd. De Giants hopen wel de administratie deze week rond te krijgen zodat de nieuwe Amerikaanse shooting guard zondag in Leuven Bears (6de speeldag BNXT League) voor Telenet Giants Antwerp kan debuteren. Jalen Hands tekende een interim-contract bij de Sinjoren.