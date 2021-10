Sint-Martens-Voeren

De Gezinsbond in Voeren bestaat 100 jaar en gaf het startschot van dit jubileumjaar in eigen streek. In Sint-Martens-Voeren vierde de afdeling Voeren-Oost deze verjaardag met een feestelijk brunch voor alle leden en niet leden die erbij wilden zijn. In het Paviljoen van het Veltmanhuis kwamen meer dan 120 deelnemers opdagen voor een gezellige middag met accordeonmuziek.