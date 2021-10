Rwandadag in zaal De Schalm

In Bokrijk en Boxbergheide, maar ook ver daarbuiten, is de Rwandadag een traditie. Sinds meer dan veertig jaar komen de vrienden van het project Kisaro elk jaar samen en vernemen ze bij een maaltijd hoe het reilt en zeilt in de Rwandese heuvels.

Vroeger was het broeder Cyriel van Bokrijk die kwam vertellen over de landbouw, de varkensteelt en de bouwwerken in ‘zijn’ Kisaro. Sinds zijn overlijden in 2015 is Gerard Moerman de verbindingsfiguur tussen Rwanda en Genk. Vorig jaar lukte dat niet omdat corona onze samenleving gijzelde. Maar nu die periode grotendeels achter de rug is, konden de sympathisanten elkaar weer ontmoeten. Het werd een heerlijk weerzien in zaal De Schalm.

Gerard vertelde over de opleiding van de jonge boeren en de enorme invloed die dat heeft op de lokale bevolking. Heel deze werking wordt mogelijk gemaakt door een goede plaatselijke leiding in Rwanda, maar ook door de werking van het Genkse Kisarocomité dat zowel in Genk als in Limburg kan rekenen op een brede schare sympathisanten. Meer dan 180 van hen waren erg blij om elkaar bij een heerlijke brunch, zonder mondmasker en in een goed verluchte zaal te ontmoeten, met een brede glimlach en een tevreden trek op het gelaat. Dat mocht ook, want de vrijwilligers hadden hun beste beentje voorgezet om in de mooi verzorgde zaal bijzonder lekkere spijzen op tafel te brengen.

De opbrengst van deze Rwandadag gaat uiteraard volledig naar de werking in Kisaro, waar de bouwploeg van het project momenteel een oude school in een van de gehuchten volledig vernieuwt.