Zesdejaars van FLX basisonderwijs bezoeken het Fort van Breendonk

“Onder deskundige leiding van de gidsen kregen we een leerrijke rondleiding doorheen het hele fort”, klinkt het op de school. “De leerlingen waren vooral onder de indruk van de inschrijvingsprocedure die de gevangen moesten doorlopen. Eerst werden de gevangenen binnen opgevangen en met hun gezichten tegen de muur geplaatst. Vervolgens verloren ze hun identiteit. We bezochten ook de voormalige keuken, daar ontdekten we de geringe hoeveelheid voedsel die de gevangenen dagelijks voorgeschoteld kregen. We brachten ook nog een bezoek aan de slaapkamers en namen een kijkje in de verhoorkamer. Om af te sluiten, werd er even stilgestaan bij de namen van al de gevangenen die ooit in het fort verbleven. Dit bezoek heeft zowel op de leerkrachten als de leerlingen een diepe indruk nagelaten. Toch mogen we niet vergeten wat er daar in Breendonk gebeurd is.”

“Als klas en als school zetten we sterk in op herinneringseducatie, waarbij we aandacht hebben voor kennis en inzicht, empathie en betrokkenheid activeren bij de leerlingen om tot slot samen te reflecteren over de uitstap”, gaat de school nog verder. “We willen onze leerlingen prikkelen om historisch te denken en dit te koppelen naar de dag van vandaag. Connectiviteit met de buitenwereld is erg belangrijk. Met deze uitstap willen we de maatschappelijke betrokkenheid van onze leerlingen versterken.”