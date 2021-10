Kleinste museum ter wereld heeft nieuw kunstwerk tentoon

Tessenderlo

Na een jaar inactiviteit door corona nam het Lomak, het kleinste museum ter wereld dat terug te vinden is in Tessenderlo, op vrijdag 8 oktober 2021 een nieuwe start. In de raadszaal van het gemeentehuis in Tessenderlo werd het kunstwerk ‘Gardening at Night’ van de Gentse kunstenaar Hans Vandekerckhove voorgesteld.