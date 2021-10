Kritische Thibaut Courtois krijgt tegenwind vanuit Nederland: “Wat een gezeur, zeker van een doelman”

Thibaut Courtois haalde na de verloren troostfinale in de Nations League tegen Italië zwaar uit naar de voetbalbonzen van deze wereld. Maar in Nederland werd de kritiek van de Rode Duivel niet gesmaakt.

“Ze kunnen dan boos zijn op clubs die een Super League willen vormen, maar zelf geven ze niks om spelers. Alleen hun geld telt. Dat is echt triest. En dan willen ze ook nog eens om het jaar een EK of een WK organiseren. Wanneer mogen we eens rusten? Uiteindelijk raken alle topspelers geblesseerd en dan sta je daar. Wij zijn geen robots!”, aldus Courtois richting UEFA en FIFA.

Maar Rafael van der Vaart vond dat de doelman van Real Madrid geen punt had. “Ik vind het onzin. Lever lekker de helft in en dan heb je zes maanden vakantie. Ga gewoon voetballen. Je krijgt heel veel betaald door een club. Natuurlijk is het een druk schema, dat hebben we allemaal meegemaakt”, aldus de ex-speler van onder andere Tottenham bij de NOS voor Nederland - Gibraltar.

© EPA

Pierre van Hooijdonk counterde zijn collega door te stellen dat de huidige generatie voetballers wel degelijk een zwaarder programma heeft dan vroeger. Maar ook daar had Van der Vaart geen boodschap aan.

“Wedstrijden zijn toch het leukste wat er is? Het is gezeur, zeker van een doelman. Die staat daar een beetje. Je wil toch ook niet zeggen dat Justin Bijlow (de doelman van Nederland, red.) moe wordt vandaag? Courtois wil een statement maken. Maar ze verdienen er toch ook naar, niet?”