Veiling garderobe Amy Winehouse zou 1 tot 2 miljoen dollar moeten opbrengen

Tientallen jurken van Amy Winehouse, waaronder de jurk die ze droeg tijdens haar laatste concert een maand voor haar dood in 2011, boeken, platen, tassen en andere voorwerpen van de Britse souldiva worden in november in Californië geveild.

Veilinghuis Julien’s Auctions stelt sinds maandag in New York ruim 800 kledingstukken en voorwerpen tentoon, die in totaal tussen 1 en 2 miljoen dollar zouden moeten opbrengen tijdens een veiling in Beverly Hills op 6 en 7 november.

“Het is erg moeilijk om een veiling te moeten organiseren met de ouders van een overleden kind”, aldus Martin Nolan, directeur van Julien’s Auctions, over de collectie persoonlijke voorwerpen van de zangeres die op 23 juli 2011 op 27-jarige leeftijd overleed, na overmatig alcoholgebruik.