Elise Mertens bereikt kwartfinales dubbelspel op Indian Wells

De tweede reekshoofden haalden het met 1-6, 6-4 en 10/8 van de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands en de Poolse Iga Swiatek.

In de kwartfinales nemen Elise Mertens en Hsieh Su-Wei het op tegen de Canadese Leylah Fernandez en de Amerikaanse Cori Gauff.

Mertens (WTA 18) ging er in Indian Wells meteen uit in het enkelspel. Ze verloor in de tweede ronde in drie sets van de Italiaanse qualifier Jasmine Paolini (WTA 63): 3-6, 6-4 en 6-4.

Gillé en Vliegen weten zich niet te plaatsen voor kwartfinales

Sander Gillé en Joran Vliegen hebben zich maandag niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het dubbelspel op het ATP Masters 1000-toernooi van Indian Wells (hard/8.359.455 dollar).

Gillé en Vliegen konden in de tweede ronde het Kroatisch-Braziliaanse duo Ivan Dodig/Marcelo Melo niet de baas. Dodig won begin dit jaar de Australian Open met de Slovaak Filip Polasek. In 2015 wonnen Dodig en Melo Roland Garros. Melo pakte in 2017 met de Pool Lukasz Kubot de Wimbledon-titel.

Ivan Dodig/Marcelo Melo wonnen van de Belgen met 6-4, 4-6 en 10-5.