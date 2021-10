Staden

Marino Vaneenoo (39) en Gwenny Blanckaert (32) verwelkomen in april 2022 hun twaalfde kind. Het koppel uit het West-Vlaamse Staden is na zeven meisjes en vier jongens opnieuw in blijde verwachting van een zoontje. “Het was van in het begin onze droom om twaalf kinderen te krijgen.” En die hebben allemaal een naam met de letters van de oudste: ALEX.