Tour 2022 komt opnieuw naar België: zesde etappe start in het Henegouwse Binche

Volgend jaar zal er opnieuw een rit van de Tour de France in België beginnen. In 2019 was ‘le Grand Départ’ in Brussel en trok het peloton voor de derde etappe naar het Henegouwse Binche. In 2022 zullen de renners via Denemarken en Noord-Frankrijk in Binche terechtkomen voor de zesde etappe.