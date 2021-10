Verschillende Belgische ketens vervingen de lichte plastic zakjes door papieren exemplaren of herbruikbare stoffen zakken. — © MARC HERREMANS

Hasselt

Vanaf 1 januari mogen dertig groente- en fruitsoorten niet langer in een plastic verpakking in de Franse winkelrekken liggen. Bij ons is het wachten op zo’n verbod, al beklemtonen de supermarkten dat ze al heel wat plastic hebben gebannen.