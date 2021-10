Verrassing van formaat: dan toch geen ontslag voor Francky Dury bij Zulte Waregem

Heeft een kat negen levens, dan heeft Francky Dury er tien. Welke andere trainer zou anders mogen aanblijven na een derde slechte seizoenstart in vier jaar? Akkoord, ook vorig jaar kwam er een straffe remonte, waarna Essevee uiteindelijk slechts net buiten de top acht viel. Maar dit seizoen lijkt de situatie nog heel wat precairder. Zes nederlagen (waaronder een pijnlijke 0-4 tegen Club Brugge, een nog pijnlijkere 2-4 tegen Cercle en een regelrechte 5-1-blamage tegen Seraing), slechts twee zeges en liefst 23 tegengoals. Allesbehalve om over naar huis te schrijven. Seraing leek dan ook het Waterloo te worden van de man die Essevee haast eigenhandig groot maakte. Een 5-1-afstraffing tegen een promovendus: er zouden voor minder trainers de laan uit gestuurd worden.

Zulte Waregem ontkende na die match ook niet dat er op zijn minst over de huidige situatie gepraat werd. “Ook de club is er stellig van overtuigd dat er snel een kentering in de sportieve resultaten moet komen. Alle geledingen (zowel op sportief, als op bestuurlijk vlak) krijgen enkele dagen om hun analyses te maken en met voorstellen te komen”, klonk het enkele dagen geleden in een statement. Maandag werd Dury uiteindelijk bij het bestuur geroepen voor een gesprek over zijn toekomst. Een toekomst die dus wel degelijk bij Zulte Waregem ligt. Beide partijen trekken dan toch nog aan hetzelfde zeel. In de namiddag leidde Dury opnieuw de training.

Meningen verdeeld

Of dat een goede zaak is, blijft echter de vraag. Niet omdat Francky Dury een slechte trainer is. Zeker en vast niet. Daarvoor heeft de ereburger van Zulte en Waregem te veel verdiensten. Wel omdat zowat alle signalen aangaven dat het dit keer echt op was tussen de trainer, de fans en (een deel van) de spelersgroep. De meningen binnen de kern zijn verdeeld en niet iedereen staat nog honderd procent achter de coach. Om net als vorig seizoen een straffe remonte in te zetten, lijkt de situatie dan ook niet ideaal.

Maar ook de supporters roeren zich steeds feller. Fans die roepen om het ontslag van de trainer hoor je al langer in de Elindus Arena. Alleen ging het toen vaak om een enkeling, of in het slechtste geval om een ‘groepje’. De laatste weken ging het echter van kwaad naar erger. Nog nooit klonk de roep om het ontslag van Dury zo luid, én zo in koor. Dat SLC, de zelfverklaarde harde kern van Zulte Waregem die Dury wel nog lange tijd steunde, zich nu ook tegen hem gekeerd heeft, leek de situatie al helemaal onhoudbaar te maken. Na de terugrit uit Seraing wachtte een groepje fans de spelersbus al op. Nu dreigen supportersgroepen ook met acties in de volgende thuismatch, zaterdag tegen Antwerp.

Dat verandert echter niets aan het oordeel van het bestuur. Al kan Essevee zaterdag maar beter winnen. Zo niet wordt de crisis nog wat groter en dreigt de etterbuil helemaal te barsten. Dury zelf was niet bereikbaar voor commentaar.