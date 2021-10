Regering vindt akkoord: drie keer per jaar zonder ziektebriefje afwezig op het werk

Concreet hoeft een werknemer voor één dag afwezigheid geen ziektebriefje in te dienen. Dat kan drie keer per jaar. Wie vaker afwezig is, heeft wel een ziektebriefje nodig. Daarnaast voert de regering ook een elektronisch attest in. Dokters kunnen als ze dat willen zo laten weten aan de mutualiteiten wat een werknemer, die langer ziek is, wel nog kan doen. Op termijn is het de bedoeling dat het attest ook naar de werkgever kan gestuurd worden. Maar die hervorming laat nog even op zich wachten.

De nadruk ligt hoe dan ook in eerste instantie op de re-integratie van langdurig zieken. Die groep telt intussen bijna een half miljoen mensen in ons land. Dat weegt op de staatskas. Die moet de uitkeringen betalen en loopt inkomsten mis, doordat die mensen hun job niet kunnen doen. En dus ook geen sociale bijdragen betalen.