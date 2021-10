Le Soir trekt naar Europees Hof voor Rechten van de Mens in zaak rond ‘recht op vergetelheid’

Patrick Hurbain, verantwoordelijk uitgever van de Franstalige krant Le Soir, heeft maandag een verwijzing bekomen naar de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). De uitgever was veroordeeld omdat hij een naam niet had verwijderd uit een artikel in het online archief. Het ging om de volledige naam van een bestuurder die verantwoordelijk was voor een dodelijk verkeersongeval in 1994. De bestuurder riep het recht op vergetelheid in.