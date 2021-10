Secretaris-generaal VN: “Taliban komen beloftes voor meisjes en vrouwen niet na”

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres dringt er bij de taliban op aan om “hun beloftes voor meisjes en vrouwen na te komen en om hun verplichtingen voor de internationale mensenrechten en het humanitair recht na te leven”. Guterres zegt “bijzonder gealarmeerd” te zijn over het feit dat de taliban hun beloftes voor meisjes en vrouwen niet nakomen, zei hij maandag.

“Op dit vlak doen we geen toegevingen”, waarschuwde de VN-topman. Hij voegde eraan toe dat VN-verantwoordelijken hierover elke dag spreken met de taliban, die nu bijna twee maanden aan de macht zijn in Afghanistan. De nieuwe regering verkeert echter in een internationaal isolement - geen enkel ander land erkende de regering al.

“De niet-gehouden beloftes leiden tot gebroken dromen van de Afghaanse meisjes en vrouwen”, zei Guterres. Hij wees op de vooruitgang die geboekt werd sinds 2001, het jaar waarin de taliban een eerste keer van de macht verdreven werden. “De gemiddelde scholingstijd is gestegen van zes naar tien jaar”, zei hij.

Guterres lanceerde ook een oproep aan de internationale gemeenschap om geld in het land te pompen, om te vermijden dat het economisch instort. “Om mensen toe te laten te overleven moeten we middelen vinden om de economie nieuw leven in te blazen, en dat kan zonder de internationale regels te schenden”, meent de VN-baas. Vandaag beweegt de internationale gemeenschap “veel te traag”, aldus Guterres. “Het Afghaanse volk mag niet collectief bestraft worden voor het gedrag van de taliban.”

Ongeveer de helft van de Afghaanse bevolking, achttien miljoen personen, is getroffen door de huidige economische crisis.

Dinsdag ontmoeting met EU-vertegenwoordigers

Leiders van de taliban hebben dinsdag een ontmoeting met EU-verantwoordelijken in de Qatarese hoofdstad Doha. Dat heeft de Afghaanse minister van Buitenlandse Zaken, Amir Khan Muttaqi, gezegd. Het talibanregime, nu een tweetal maanden aan de macht, probeert zijn internationaal isolement te doorbreken om hulp te vinden bij het aanpakken van de enorme uitdagingen in het land.

Volgens Khan hebben de taliban ook “positieve ontmoetingen” met vertegenwoordigers van andere landen. Welke functies de EU-vertegenwoordigers bekleden en met hoeveel ze zullen zijn, verduidelijkte Khan niet.