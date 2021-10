WHO roept wereldleiders op om ambitieuze klimaatdoelen te stellen

Met de internationale Klimaatconferentie van Glasgow in het vooruitzicht, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) opgeroepen om ambitieuze doelen te stellen in de strijd tegen klimaatverandering.

“De verbranding van fossiele brandstoffen is dodelijk. Klimaatopwarming is de grootste bedreiging voor de gezondheid van de mens”, zei de organisatie op maandag. De WHO vraagt onder andere een betere levenskwaliteit in steden, meer aandacht voor voetgangers, fietser en openbaar vervoer en een duurzame landbouwsector.

Wanneer we het klimaat beter beschermen, zullen we een positief effect waarnemen op onze gezondheid. Zover zijn we nog niet. Volgens de WHO merken we de impact van de klimaatcrisis nu al op onze gezondheid door bijvoorbeeld hittegolven, voedseltekorten en bosbranden. Wereldwijd zouden jaarlijks zeven miljoen mensen vroegtijdig sterven door luchtvervuiling. Het cijfer komt neer op één dode per dertien minuten.

Volgens de WHO zijn degenen die het hardst worden getroffen door klimaatverandering het minst verantwoordelijk voor de crisis. “We roepen de wereldleiders daarom op om actie te ondernemen om zo de dreigende gezondheidscatastrofe af te wenden.”