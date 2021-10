Lockdown voor 3.000 mensen op La Palma nadat lava cementfabriek in de as legt

“Een deel van een cementfabriek is uitgebrand”, aldus de directeur van de noodcel voor de uitbarsting, Miguel Angel Morcuende. “Als gevolg daarvan, en tot we hebben kunnen analyseren of de luchtkwaliteit een normaal leven toelaat, hebben we beslist om een lockdown op te leggen.”

Tussen de 2.500 en 3.000 mensen zijn hierdoor getroffen. Zij wonen in regio’s nabij de fabriek, in het westen van het eiland. Een lavastroom, afkomstig van de vulkaan Cumbre Vieja, bereikte de fabriek. De vulkaan barst uit sinds 19 september.

Bij de uitbarsting zijn nog geen doden of gewonden gevallen, maar al meer dan 6.000 mensen moesten geëvacueerd worden. Sommigen van hen verloren hun hele hebben en houden door de lavastromen, die al bijna 600 hectare en meer dan 1.200 gebouwen verwoest heeft.