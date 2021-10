Vandaag wordt het vaak zwaar bewolkt met regenval. Gemiddeld kan er in Limburg zo’n 5 tot 7 liter per vierkante meter vallen maar regionaal zou dat tegen het eind van de namiddag zelfs meer dan 10 liter kunnen worden. In de vooravond verschijnen er vanuit het noorden breder wordende opklaringen. Na zonsondergang blijft het dan ook droog.