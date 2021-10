Van Gaal gunt Lang eerste basisplaats bij Oranje tegen Gibraltar

Het gaat snel voor Noa Lang. De 22-jarige aanvaller van Club Brugge werd begin oktober pas voor het eerst opgeroepen voor de Nederlandse nationale ploeg, mocht vrijdag een half uur invallen op het veld van Letland en staat nu in de basis tegen Gibraltar.

Nederland doet het uitstekend in de WK-kwalificatiecampagne, maar is nog niet zeker van een plaats op het WK 2022 in Qatar. Voorlopig voeren ze de groep aan met 16 op 21, Noorwegen volgt op twee punten. Maandagavond neemt Oranje het op tegen Gibraltar, het kleine broertje uit de groep dat troosteloos laatste staat met nul punten.