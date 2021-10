Lufthansa betaalt deel van staatssteun terug aan Duitse overheid

Door nieuwe aandelen uit te geven kon Lufthansa een kapitaalverhoging van bruto 2,16 miljard euro doorvoeren. Daarmee werd 1,5 miljard euro terugbetaald aan het Duitse steunfonds WSF. Tegen het einde van het jaar wil Lufthansa nog eens ruim een miljard ophoesten. Een krediet van de staatsbank KfW van 1 miljard euro werd in februari al terugbetaald.

Duitsland kwam tijdens de coronacrisis met staatssteun over de brug om te vermijden dat Lufthansa over de kop zou gaan. Ook dochtermaatschappijen kregen in hun land steun - zoals Brussels Airlines in België.

Volgens Lufthansa-topman Carsten Spohr konden dankzij de staatssteun meer dan 100.000 banen gered worden. Maar de sector is nu stilaan uit het dal aan het kruipen. “We hebben steeds meer vertrouwen in de toekomst”, aldus Spohr. “Meer en meer landen openen de grenzen, en de vraag naar vliegreizen neemt elke dag toe, vooral bij zakenreizigers.” Maar hij waarschuwt toch ook dat de toestand “uitdagend” blijft.