430 bestuurders gecontroleerd in politiezone CARMA

As/Genk/Oudsbergen

Vier bestuurders zijn afgelopen weekend voor een paar uur tot 15 dagen hun rijbewijs kwijtgespeeld na een positieve alcoholtest. Ook een bestuurder die positief testte op drugs zag zijn rijbewijs voor 2 weken ingetrokken.

De controles gebeurden in As, Genk en Oudsbergen. In totaal werden 430 bestuurders aan de kant gehaald. 20 bestuurders droegen geen veiligheidsgordel. Verder stelde de politie nog een 12-tal overtredingen vast zoals het niet gebruiken van het kinderzitje, meer inzittenden dan zitplaatsen in een auto, inbreuken tegen de tuningwetgeving, technische gebreken. mm