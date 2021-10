Bij Mere worden de producten zelfs niet in rekken gezet. Gewoon op paletten in de winkel. Ook dat bespaart. — © DPA

Groot nieuws in mei: de Russische prijzenbreker Mere zou tien winkels openen in ons land, met prijzen diep onder die van Lidl, Aldi en Colruyt. Nu meldt retailsite Gondola dat de opening niet meer voor dit jaar is. “We hebben niets meer van hen gehoord.”