Ferm Lozen blaast 100 kaarsjes uit

Op vrijdag 27 augustus was het feest in Lozen. De plaatselijke Ferm-afdeling vierde er haar 100-jarig bestaan

Landelijk voorzitster van Ferm Nik Van Gool benadrukte het belang van de ontwikkeling van de vrouw en prees het bestuur van Ferm Lozen voor hun inzet. Consulente van Ferm-Limburg Noëlla Schoutende overhandigde een geschenk aan het bestuur. Burgemeester Stijn Van Baelen nam namens de gemeente Bocholt de honneurs waar en in zijn toespraak ging hij dieper in op de de waarde van een vereniging als Ferm voor de gemeenschap van Lozen. Tot slot sprak E.H. Gerard Vinken als proost van de vereniging over de geestelijke verworvenheden die vrouwen verkrijgen door zich te verenigen. Daarna volgde een feestelijke receptie met een heerlijk buffet. De dag daarna, op zaterdagavond vond de afsluiting van deze viering plaats met een dankviering in de St-Benediktuskerk van Lozen.