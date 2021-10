André Hazes schrapt nu ook Vlaamse concerten in Lotto Arena wegens burn-out

Pech voor de fans van André Hazes die zich verheugden op de concerten die de Nederlandse zanger binnenkort in Vlaanderen zou geven. Hazes wordt naar verluidt behandeld voor burn-outklachten en zegt onder meer zijn optredens in de Lotto Arena, de Oktoberhallen en in de Brielpoort af.

Half september raakte al bekend dat André Hazes (27) enkele optredens in Nederland zou schrappen. Nu komen ook verschillende concerten bij ons te vervallen. De reden zou een burn-out zijn, al wil de Belgische woordvoerder van Hazes’ management dat niet met zoveel woorden bevestigen. In de Nederlandse pers wordt evenwel reeds enkele weken gewag gemaakt van emotionele oververmoeidheid en ook op de site van de Lotto Arena luidt het dat Hazes “momenteel behandeld wordt in verband met burn-out klachten”.

De mentale dip waarin Hazes is gesukkeld, heeft volgens de Nederlandse media te maken met de coronacrisis zonder optredens en met de ontwikkelingen in zijn privéleven. “André is gewend een turbulent leven te leiden”, zo luidde het in september bij zijn management. “Door de coronacrisis en de veranderingen in zijn leven stond opeens alles op zijn kop. Toch is hij de hele tijd doorgegaan met plannen maken. Nu is het moment gekomen dat hij pas op de plaats maakt en eerst weer helemaal fit wordt.”

Hazes’ relatie met Monique Westenberg (43), de moeder van zijn vierjarig zoontje André, ging eerder dit jaar stuk en kort daarna ontmoette hij zijn huidige vriendin, Sarah van Soelen. Ook zij zag zich overigens verplicht hulp te zoeken voor burn-outklachten. Ze reisde daarvoor zelf naar Spanje.

Voor André zelf is het niet de eerste keer dat hij mentaal in de put raakt. In 2018 kampte hij al eens met burn-outverschijnselen.

