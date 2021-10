Sint-Truiden

In de René Lambrechsstraat in Nieuw Sint-Truiden is zaterdagochtend een inbraak in een huis vastgesteld. Er werden juwelen meegenomen. Diezelfde ochtend werd ook nog een inbraak op de Luikersteenweg bij de politie gemeld. Daar is multimedia verdwenen. Zaterdag in de loop van de voormiddag werd er nog een inbraakpoging op de Grevensmolenweg in Nieuw Sint-Truiden gemeld. mm