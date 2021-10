E313 richting Hasselt volledig versperd door brandende vrachtwagen in Wommelgem

De E313 richting Hasselt is maandagavond volledig versperd door een brandende vrachtwagen in Wommelgem. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Het verkeer moet een lokale omleiding volgen via de af- en oprit. Het ongeval zorgt uiteraard voor lange files.

Verkeer op lange afstand van Gent naar Hasselt of van Antwerpen naar Luik wordt aangeraden om te rijden via Brussel. Van Antwerpen naar Hasselt neem je best de E19 via Brussel.

Later meer.

jtp