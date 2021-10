Met zicht op een woud of aan de haard: knusse adresjes voor in de herfstvakantie

Daar komt de herfstvakantie aan, voor veel gezinnen hét moment om er een paar dagen tussenuit te knijpen. In een stad of meer in de natuur. Onze redactieleden tippen hun favoriete adresjes.

MECHELEN

Hotel Vé

Ann, eindredactrice: “Een knap ingericht hotel in een voormalige visrokerij op de übergezellige Mechelse Vismarkt. De deluxekamers hebben een sfeerhaard – heerlijk om met een boek bij te kruipen.”

www.hotelve.com

BRUSSEL

Dolce La Hulpe

Adjunct-chef Lise: “Een ideale uitvalsbasis om het Zoniënwoud te bezoeken. Groot en niet zo persoonlijk hotel maar wel in een prachtige omgeving. En het ontbijt is ook goed!

www.dolcelahulpe.com

ARDENNEN

Château de Vignée

Lien, redacteur: “Goed voor ziel, hoofd en maag: een feeëriek hotel in de bossen van Rochefort.”

www.chateaudevignee.be

WELLEN

Hoeve Corfs

An, chef: “Hoeve Corfs, in hartje Haspengouw, is een adresje met een interessante geschiedenis – bokkenrijders! Genieten doe je er met zicht op een mooie tuin, in een living met open haard en géén tv in de buurt.”

www.hoevecorfs.be

GENT

1898 The Post

Hanne, redactrice: “Hotel The Post, in een iconisch gebouw temidden het historisch centrum van Gent. Na en herfstwandeling door de stad, slurp je hier in de namiddag koffie of thee aan de haard van de weelderig ingerichte bar, ’s avonds mag dat een cocktail zijn als slaapmutsje.”

1898thepost.com

LEUVEN

Martin’s Klooster

Ann, eindredactrice: “Oude glorie – niet vergaan – en rust en stilte in hartje Leuven: dit hotel heeft heel wat troeven. Tel er dan nog een verzorgd ontbijt bij en een sfeervolle hotelbar (de cocktails smaakten er naar meer) bij en je weet: hier komen we nog eens.”

www.martinshotels.com