Lutsenko klopt Trentin en wint verrassend laatste Lombardische najaarskoers

De Kazach Alexey Lutsenko (Astana-Premier Tech) heeft maandag de Coppa Agostoni gewonnen, een Italiaanse eendagskoers van het niveau 1.1 in dezelfde regio als de Ronde van Lombardije. Na een wedstrijd van 180 kilometer, met start en aankomst in Lissone, haalde hij het in de sprint met twee verrassend voor Matteo Trentin.

Eén van de zes Belgische deelnemers koos voor de vlucht vooruit: Floris De Tier maakte deel uit van een ontsnapping van zeven, maar alle renners daarvan werden al gegrepen voor het ingaan van het laatste wedstrijduur. In de hellingenzone nam het Spaanse Movistar Team de macht volledig in handen in dienst van kopman Alejandro Valverde. Zij dunden zo het peloton flink uit.

Alpecin-Fenix deed op de slothelling de koers ontploffen met Ben Tulett, en Ben Hermans was één van de weinige renners die daar een antwoord op had. Maar toen Trentin en Lutsenko vervolgens uit de kopgroep wegsnelden, waren de Belgische renners en ploegen niet langer mee. Louis Vervaeke en Xandro Meurisse plooiden zich in de achtervolging dubbel in dienst van sprinter Kristian Sbaragli, maar ze kregen de kloof op de twee koplopers niet meer gedicht.

Sprint met twee

Trentin en Lutsenko reden in de laatste kilometers ei zo na nog tegen een overstekende voetgangster aan, maar ze bleven toch vooruit tot de streep, waar Lutsenko verrassend de intrinsiek snellere Italiaan wist te kloppen. Alessandro Covi, ploegmaat van Trentin, was in de achtervolgende groep de snelste in de sprint voor de derde plek. De Belgen in de groep grepen naast een toptiennotering.