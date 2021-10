Dienstencentrum ‘t Hofke organiseert in oktober twee keer per week een danssessie. — © rr

Je kan vanaf deze week op dinsdag van 13 uur tot 15.30 uur komen dansen of op donderdag van 18.30 uur tot 21 uur. Er komen verschillende soorten dansen aan bod, je vindt zeker iets wat bij jou past. De deelnameprijs is twee euro, ter plaatse te betalen Vooraf inschrijven is niet nodig. Iedereen is welkom op deze danslessen in ’t Hofke (Paardskerkhofstraat 20). (frmi)