Compromis om energiefactuur te drukken komt dichterbij: dit voorstel ligt op tafel

LEES OOK. Frank Vandenbroucke (Vooruit): “Overheid moet niet rijker worden door stijgende energieprijzen”

Witte rook valt de eerstkomende uren nog niet te verwachten uit de Wetstraat 16. Premier Alexander De Croo (Open VLD) zit nog steeds samen met zijn vicepremiers om de begroting voor volgend jaar af te kloppen. De hete hangijzers bij die oefening zijn bekend: over arbeidsmarkt, relance en langdurig zieken liggen de standpunten van de regeringspartijen nog steeds ver uit elkaar. Er circuleert zelfs een lijst van een dertigtal thema’s waarover de strijd binnen de regering nog beslecht moet worden.

Maar over één punt op die lijst lijkt de federale regering wel al te evolueren richting een compromis: de energiefactuur. Volgens onze informatie ligt er op dit moment een drietrapsraket op tafel, uitgewerkt door minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen).

Dat compromis bestaat in eerste instantie uit het verlengen van het uitgebreid sociaal energietarief. Vandaag krijgen maar liefst een miljoen huishoudens in ons land een korting van zo’n 720 euro op hun jaarlijkse energiefactuur. Voor ongeveer de helft van die huishoudens – die sowieso aanspraak maakten op het sociaal energietarief – zou die steun structureel verankerd worden. Voor de andere helft, die enkel steun kreeg omdat het sociaal tarief werd uitgebreid, blijft dat tarief gelden in het volgende kwartaal, tot aan de lente. Na de lente wordt de steun voor hen uitgefaseerd.

Bescherming

Naast die verlenging zou er ook een bijkomende korting komen voor de hele groep mensen die nu onder het sociaal tarief valt. De Franstalige socialisten wilden eerst élk huishouden een cheque van 100 euro geven, maar dat idee stuitte op verzet van de groenen en liberalen. Zo profiteren ook consumenten die géén moeite hebben om hun factuur te betalen, is hun redenering. Het compromis van Van der Straeten bestaat erin dat er een korting komt op de energiefactuur, énkel voor de burgers binnen het sociaal energietarief, op dit moment zo’n miljoen huishoudens. Over de grootte van zo’n forfaitaire korting op de jaarfactuur is er wel nog discussie: het bedrag zal waarschijnlijk ergens tussen de 50 en 100 euro liggen.

Los van die budgettaire maatregelen – die opgeteld 650 miljoen euro zouden kosten – zou de regering ook werk maken van de bescherming van de consument tegen grote energiespelers. Wie een variabel contract heeft, kan door de huidige prijsstijging van energie zijn maandelijkse voorschot immers fors de hoogte in zien schieten. Er was eerder al een charter opgesteld om de leveranciers aan te manen die prijsstijging niet te bruusk door te voeren. Maar de bescherming van de consument zou nu wettelijk worden verankerd.