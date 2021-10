Frank Vandenbroucke (Vooruit): “Overheid moet niet rijker worden door stijgende energieprijzen”

Het kernkabinet heeft maandagochtend omstreeks 9 uur de onderhandelingen over de begroting opnieuw opgestart. Zondagavond kwamen de premier en de topministers er nog niet uit. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) stelde maandag bij het binnengaan van de Wetstraat 16 duidelijk dat de regering niet rijker moet worden van de stijgende energieprijzen.

Minister Vandenbroucke legde uit dat er in de poging om de energiefactuur te drukken drie uitgangspunten zijn: “Het eerste uitgangspunt is dat de overheid niet rijker moet worden wanneer mensen het door stijgende energieprijzen moeilijk krijgen. En dus zeggen wij dat de extra inkomsten van de overheid terug moeten gaan naar de mensen die het moeilijk hebben. Dat bedrag is nog te berekenen”, stelde Vandenbroucke.

Als tweede uitgangspunt haalt het kopstuk van Vooruit aan dat de wijze waarop energieprijzen berekend worden grondig hervormd moet worden. Zo kan een verdere stijging van de energieprijzen in de toekomst vermeden worden.

“Een derde uitgangspunt is dat je een veel doorzichtiger systeem moet krijgen waarbij mensen de factuur en de voorschotregeling begrijpen, met daarbij nog enkele oneerlijke praktijken die eruit moeten. Die drie punten zijn denk ik zodanig redelijk dat we die vandaag gaan invullen”, aldus Vandenbroucke.

Het ziektebriefje is nog een heikel punt waar de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid op reageerde. Langdurig zieke mensen moet opnieuw perspectief krijgen. “In dat plan zitten meerdere elementen: de rol van het ziektebriefje, de rol van de huisarts, de rol van de mutualiteit of de verantwoordelijkheid van de mensen zelf”, legt Vandenbroucke uit. “Ik wil een krachtige aanpak waarbij mensen kansen krijgen en iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt”, besloot hij.

Deadline: dinsdagnamiddag

In de omgeving van de onderhandelaars valt te horen dat het kernkabinet nog behoorlijk wat werk op de plank heeft liggen en dat er nogal wat knelpunten op tafel liggen. De ene bron heeft het over een twintigtal knelpunten, elders had men het maandagmorgen nog over een vol A4-blad.

De premier en de vicepremiers zoeken een akkoord over de begroting voor volgend jaar, maatregelen om de energiefactuur te drukken, arbeidsmarkthervormingen en investeringen. Te horen valt dat het voorstel van de MR om sancties op te leggen aan werklozen die een knelpuntberoep weigeren, spanningen blijven teweegbrengen. De Franstalige Gezinsbond is dan weer niet te spreken over een voorstel van Open Vld om de uitkeringen bij tijdskrediet te harmoniseren. De organisatie vreest dat eenoudergezinnen of gezinnen met een gehandicapt kind daar zware gevolgen van zullen dragen.

Het is twijfelachtig dat er maandag in de loop van de dag een akkoord uit de bus komt. De deadline ligt op dinsdagnamiddag, wanneer de premier zijn state of the union in het parlement voorleest.