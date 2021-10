Inwoners komen samen op de bank met kommetje soep

Heers

Van 1 tot 10 oktober deed de gemeente Heers mee aan de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid. “Daarmee zetten we het belang van een goede geestelijke gezondheid en veerkracht in de kijker”, vertelt Sonja Doomen van de dienst Welzijn. “Dit jaar staan ontmoeting en sociale verbondenheid centraal. Warme contacten laden onze batterijen op. En steun van anderen is een van de belangrijkste hulpbronnen voor mensen wanneer de veerkracht in het gedrang komt. Na maanden van coronaleed weten we meer dan ooit: veerkrachtig zijn, doen we samen.”

Dus organiseerden de dienst Welzijn en dienstencentrum ’t Hofke een speciale actie: ‘Samen op de bank’. Een week lang konden de inwoners op verschillende plekken in de gemeente op een zitbank samenkomen en proeven van een gratis bekertje soep. “Een zitbank kan dienen om andere mensen te ontmoeten en een babbeltje met elkaar te slaan. Het is ook een ideale plek om tijdens een wandeling even te rusten en te genieten van de omgeving. Dat kon dus vorige week in iedere deelgemeente in het fijne gezelschap van onze medewerkers”, lacht Sonja. frmi